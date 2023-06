Deutsche Bank: manager ex Credit Suisse lascia per unirsi a UBS

Jin Yee Young, una delle figure più importanti precedentemente strappate da Deutsche Bank a Credit Suisse, ha lasciato inaspettatamente il ruolo nella banca tedesca, dopo meno di sei mesi, per unirsi a UBS Group.

Young, che era entrata in Deutsche Bank a gennaio come responsabile del private banking internazionale per l’Asia, ha rassegnato le dimissioni dalla società con sede a Francoforte, secondo quanto riportato da Bloomberg News. È in procinto di diventare co-responsabile della gestione patrimoniale per l’Asia di UBS e la sua assunzione potrebbe essere annunciata già la prossima settimana, secondo persone a conoscenza della questione.

La mossa rappresenta una vittoria per UBS, che si è impegnata a trattenere talenti nel settore della gestione patrimoniale e a riacquistare fondi, mentre cerca di completare la fusione orchestrata dal governo con Credit Suisse entro il 12 giugno.