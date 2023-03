Deutsche bank getta le borse nel panico: Ftse Mib a – 2,48%, futures Dow Jones giù di 300 pb

Si preannuncia un venerdì nero quello per i mercati finanziari sotto le pesanti preoccupazioni per lo stato di salute del sistema bancario globale. Sorvegliata speciale oggi è la tedesca Deutsche Bank, le cui azioni negli Usa sono scese del 10,8% nel pre-mercato dopo che i credit default swap dell’istituto di credito tedesco sono saliti. La mossa ha risollevato nuovamente le preoccupazioni sullo stato di salute del settore bancario europeo.

I futures legati al Dow Jones Industrial Average sono scesi di 318 punti, pari all’1%. I futures dello S&P 500 sono scesi dello 0,8%, mentre i futures del Nasdaq-100 sono scesi dello 0,5%.

Wall Street è reduce da una seduta volatile giovedì, che si è conclusa con solidi guadagni per le principali medie. Il Nasdaq Composite ha registrato il guadagno maggiore, pari all’1%, grazie al fatto che i titoli tecnologici hanno continuato a salire sulla base dell’idea che i rialzi dei tassi di interesse stiano per finire. Lo S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,3%, mentre il Dow ha chiuso in rialzo dello 0,2%.

Guardando all’Ue, a Piazza Affari al momento il Ftse Mib è in calo del 2,48% a 25824 punti. Tra i titoli in caduta si segnalano quelli delle banche con Banco BPM a -6,14% e Mps a -5,65%.