Deutsche Bank comunica agli investitori che alcune delle sue azioni russe sono scomparse

Deutsche Bank ha comunicato ai suoi clienti di non poter più garantire il pieno accesso ai titoli russi di loro proprietà, sottolineando le sfide che gli investitori globali devono affrontare per recuperare gli investimenti incagliati nelle società del paese.

In una nota datata 9 giugno e visionata da Reuters, la più grande banca tedesca ha dichiarato di aver scoperto una mancanza di azioni a supporto delle ricevute di deposito (DR) emesse dalla banca prima dell’invasione dell’Ucraina. Le azioni sono state detenute in Russia da un’altra banca depositaria.

Nella circolare, Deutsche attribuisce l’ammanco alla decisione di Mosca di consentire agli investitori di convertire alcune delle DR in azioni locali. La conversione è stata effettuata senza il “coinvolgimento o la supervisione” della banca tedesca e Deutsche non è stata in grado di riconciliare le azioni della società con le ricevute di deposito.