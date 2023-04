Deutsche Bank: al via la unit Industry Coverage

Deutsche Bank annuncia la creazione della nuova unit Industry Coverage nell’ambito del Business Banking della Bank for Entrepreneurs (BfE) Italy, l’area di business dedicata agli imprenditori e alle imprese che mette a disposizione una piattaforma di servizi integrati in grado di soddisfare a 360° le esigenze private, dell’azienda o delle holding.

L’Industry Coverage si rivolge a un selezionato portafoglio di clienti della BfE, per i quali accanto al tradizionale coverage geografico (Nord-Ovest, Nord-Est e Centro-Sud) si affiancherà una figura di riferimento per tipologia di settore industriale, permettendo di sfruttare al meglio le competenze acquisite sul campo e di offrire servizi ad alta specializzazione.

A guidarla sarà Paolo Bartolini, che assume il ruolo di Head of Industry Coverage e di Deputy Head of Business Banking Italy, a riporto di Mirko Cecchetto. La nuova unit coprirà sei differenti ambiti di industriali: “Industrial Manufacturing”, “Consumer Goods, Pharma, Services” e “Food & Beverage” affidati rispettivamente a Paolo Astolfi, Filippo Ferrario e Giorgio Merlo; “Energy, Infrastructure, Logistics”, guidato ad interim dallo stesso Bartolini; “Heavy Equipment, Automotive, Chemicals” e “Fashion, Retail, GDO”, i cui responsabili saranno nominati prossimamente.

Mirko Cecchetto, Head of Business Banking Italy, ha dichiarato: “Con questa nuova organizzazione facciamo un ulteriore passo in avanti in termini di focalizzazione e gestione sinergica dei nostri clienti, per cogliere al meglio le sfide di un mercato estremamente competitivo e contribuire a rafforzare il già solido percorso di crescita avviato dalla Bank for Entrepreneurs in Italia negli ultimi due anni, oltre a collaborare in maniera sempre più stretta con l’Investment Bank del gruppo Deutsche Bank”.