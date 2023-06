Delta: stime utili al livello più alto, forte la domanda di viaggio

Delta Air Lines ha previsto per l’intero anno un utile rettificato di 6 dollari per azione, al livello più alto delle stime fornite lo scorso aprile, in quanto la forte domanda di viaggi e il passaggio a classi tariffarie più costose continuano a guidare la crescita.

Delta e i suoi rivali hanno registrato una forte domanda di viaggi, in particolare per i viaggi internazionali, mentre altri settori hanno avuto difficoltà a causa dei consumatori alle prese con l’inflazione e altre sfide. Anche l’industria aerea ha dovuto affrontare vincoli di crescita a causa della carenza di controllori del traffico aereo, dei ritardi nell’acquisto di nuovi aeromobili e della mancanza di nuovi piloti, contribuendo a mantenere le tariffe ferme.