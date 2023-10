Delta riduce le prospettive di profitto per l’intero anno

Delta Air Lines ha registrato un utile trimestrale superiore alle attese, ma ha ridotto le prospettive di profitto per l’intero anno a causa dell’aumento dei costi del carburante.

Nel dettaglio la compagnia ha riportato un utile rettificato di 2,03 dollari per azione per il terzo trimestre, superiore agli 1,94 dollari per azione attesi dagli analisti in un sondaggio LSEG, grazie a un aumento del 35% su base annua dei ricavi dei passeggeri internazionali.