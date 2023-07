Delivery Hero raddoppia in Medio Oriente con un accordo da 300 milioni di dollari

Delivery Hero, l’azienda tedesca di consegne di cibo online, ha dichiarato venerdì di aver acquisito la piena proprietà della sua filiale saudita in una transazione valutata in 297 milioni di dollari.

L’azienda ha dichiarato di aver acquistato il restante 37% di HungerStation, che gestisce Delivery Hero in Arabia Saudita.