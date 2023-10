Delfin propone cinque nuovi candidati per il rinnovo del Cda di Mediobanca 2024-26″

Delfin, la nota holding della famiglia Del Vecchio, ha messo in campo una nuova lista di cinque candidati in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione (Cda) di Mediobanca per il triennio 2024-26. Questa mossa si posiziona come alternativa alla lista proposta dal consiglio uscente, che vede come figure di punta il presidente Renato Pagliaro e l’AD Alberto Nagel.

La comunicazione ufficiale arriva direttamente da una nota di Delfin. La lista di candidati per la carica di consigliere di amministrazione non prevede un presidente o un AD designato. Tra i nomi proposti troviamo Sandro Panizza, ex-chief insurance & investment officer di Generali, Sabrina Pucci, professore ordinario di economia aziendale all’Università Roma Tre ed ex consigliere di Generali, Cristina Scocchia, AD di Illycaffè e consigliere EssilorLuxottica, Massimo Lapucci, ex segretario generale della Fondazione Crt, e Jean-Luc Biamonti, presidente di Covivio, società immobiliare del gruppo Del Vecchio.

Secondo quanto riportato nella nota, la lista dei candidati – tutti in possesso dei requisiti di indipendenza – viene proposta con un chiaro obiettivo: collaborare con tutti i membri del consiglio di Mediobanca e offrire un contributo significativo alla realizzazione del piano industriale. La strategia di Delfin sembra quindi chiara: garantire un rinnovamento del Cda che possa portare a una gestione più efficiente e fruttuosa di Mediobanca nel prossimo triennio.