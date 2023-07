Delfin ottiene l’approvazione IVASS per espansione in Generali

Il 17 aprile 2023, Delfin ha presentato una richiesta all’IVASS con l’obiettivo di esercitare diritti di voto per più del 10% in Assicurazioni Generali. Questa mossa è stata necessaria a seguito del piano di acquisto di azioni proprie intrapreso da Generali nell’agosto del 2022. Queste informazioni sono state confermate da una nota ufficiale della holding della famiglia Del Vecchio.

Delfin ha chiarito che questa richiesta, approvata dall’Autorità il 30 giugno 2023, non implica alcuna strategia specifica. L’intento di Delfin è semplicemente quello di operare in conformità con le regole rispetto alla sua posizione come azionista dell’ente assicurativo triestino.