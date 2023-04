Def: governo stima crescita economica dell’1% nel 2023

Il governo guidato da Meloni intende raggiungere una crescita economica dell’1% nel 2023, evitando l’effetto psicologico di una crescita “zero virgola”. Questo dato, sebbene in rallentamento rispetto al 2022 (PIL +3,7%), è stato anticipato da fonti del MEF e sarà contenuto nel DEF in discussione dal CdM.

Per il 2023, il governo prevede una crescita del PIL dell’1%, superiore al quadro tendenziale che stima un aumento di +0,9%. Nel 2024, l’obiettivo di crescita programmatica è dell’1,4%. Per quanto riguarda il deficit, le stime del governo lo indicano al 4,5% del PIL nel 2023, in confronto al quadro tendenziale che prevede il 4,35%. Nel 2024, il deficit/PIL è stimato al 3%. La differenza tra il 4,5% e il 4,35% potrebbe consentire di reperire risorse aggiuntive (circa 2-3 miliardi) e garantire un margine d’azione nella prossima Manovra economica.