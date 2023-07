De Nora: esercizio integrale dell’opzione greenshoe da Citigroup

De Nora, leader italiana nel campo dell’elettrochimica e delle tecnologie sostenibili, collabora con Citigroup Global Markets Europe AG per l’IPO di Thyssenkrupp Nucera. Questa multinazionale, quotata su Euronext Milan, si impegna attivamente nel settore dell’idrogeno verde, sottolineando la sua notevole importanza nel panorama elettrochimico moderno.

Il recente annuncio riguarda l’esercizio integrale dell’opzione greenshoe da parte di Citigroup. Questa opzione ha coinvolto complessivamente 3.947.250 azioni, precedentemente collocate presso gli investitori durante l’IPO. Queste azioni sono state fornite a Citigroup attraverso un prestito di titoli da Thyssenkrupp Project 1 GmbH e De Nora. In base al prezzo finale dell’IPO, fissato a 20 euro per azione, De Nora beneficerà di ricavi lordi di 26,8 milioni di euro per la vendita di 1.342.065 azioni. Dopo il pagamento e la consegna delle azioni greenshoe, De Nora detiene il 25,85% del capitale sociale di Thyssenkrupp Nucera. L’azienda italiana ha dichiarato la sua intenzione di continuare la partnership a lungo termine con Thyssenkrupp Nucera e Thyssenkrupp AG. Dal 7 luglio 2023, le azioni di Thyssenkrupp Nucera sono negoziate sul mercato regolamentato (regulierter Markt) della Borsa di Francoforte (Prime Standard), con il simbolo ticker NCH2.