De’ Longhi, ricavi in aumento del 13,7% nel 2024

De’ Longhi ha concluso il 2024 con un incremento dei ricavi del 13,7%, raggiungendo un totale di 3,5 miliardi di euro. Particolarmente positivo è stato il quarto trimestre, con ricavi pari a 1,26 miliardi di euro, segnando un aumento del 17,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’Ebitda adjusted per l’intero anno ammonta a 559,8 milioni di euro, con una crescita del 26% rispetto al 2023, rappresentando il 16% dei ricavi complessivi. Nel solo quarto trimestre, l’Ebitda adjusted è stato di 223,9 milioni di euro, pari al 17,7% dei ricavi trimestrali, evidenziando un incremento del 25%. L’utile netto di competenza del gruppo per il 2024 è salito del 24,1%, attestandosi a 310,7 milioni di euro. L’Ebit ha registrato un aumento del 30,7%, raggiungendo i 430,8 milioni di euro, equivalenti al 12,3% dei ricavi totali.

A chiusura del 2024 la posizione finanziaria netta del gruppo si mantiene positiva a 643,2 milioni di euro, in linea con l’anno precedente. Considerando questi risultati, il Consiglio di Amministrazione proporrà all’assemblea degli azionisti, prevista per il 30 aprile, un dividendo di 1,25 euro per azione. Questo rappresenta un pay-out ratio del 60% rispetto all’utile netto, una percentuale superiore rispetto al 40% ordinario della politica dei dividendi.