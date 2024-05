De’ Longhi cresce a Piazza Affari: +2,87%

28/05/2024 10:10

Il rendimento dei titoli di stato giapponesi a 10 anni ha toccato i massimi livelli dal 2012, raggiungendo l’1,035%. La Borsa di Tokyo ha chiuso in leggero calo, con l’indice Nikkei in perdita dello 0,11% e il Topix in rialzo dello 0,08%. Gli investitori attendono i dati sull’inflazione di Tokyo, Eurozona e Stati Uniti.