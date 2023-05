De Guindos, Bce: ruolo cruciale del settore non bancario

In un contesto economico caratterizzato da crescenti shock esogeni, la resilienza del settore finanziario riveste un’importanza fondamentale. Questo è quanto afferma Luis de Guindos, Vice Presidente della BCE, durante la terza edizione della Conferenza Annuale sull’integrazione finanziaria europea, sottolineando che “un sistema finanziario solido e integrato è essenziale per supportare la crescita e la resilienza dell’economia della Zona Euro”.

Secondo de Guindos, “mercati dei capitali ben strutturati e ampi sono in grado di allocare il capitale in modo efficiente alle imprese più innovative e produttive, favorendo la crescita economica”. Il banchiere evidenzia inoltre come ciò agevoli i finanziamenti transfrontalieri e la condivisione del rischio, incrementando la resilienza finanziaria complessiva. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, è necessario “progredire ulteriormente nell’unione bancaria e proseguire nello sviluppo dell’unione dei mercati dei capitali”.