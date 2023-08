De Cos (Bce): “Stabilità prezzi importante per crescita economica sostenibile”

Pablo Hernandez De Cos, membro del Consiglio Direttivo della Bce, ha sottolineato l’importanza di riportare l’inflazione a livelli in linea con l’obiettivo a medio termine del 2%. Questo, secondo De Cos, è fondamentale per le famiglie europee.

Il numero uno della banca centrale spagnola ha affermato che la stabilità dei prezzi è il miglior contributo che la politica monetaria può dare per supportare la crescita economica in maniera sostenibile e l’occupazione. Questo è un fattore chiave, aggiunge, per ridurre le disuguaglianze, un problema sempre più pressante in Europa.

Infine, De Cos ha voluto rassicurare sul fatto che le aspettative di inflazione sono ben ancorate.