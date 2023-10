De Cos (Bce): “Nell’eurozona fatto abbastanza per contrastare inflazione”

Secondo Pablo Hernandez de Cos, governatore della banca centrale spagnola e del Consiglio direttivo della Bce, ha segnalato che dopo la recente impennata dei rendimenti obbligazionari i responsabili di politica monetaria possono ritenere di aver fatto abbastanza per domare l’inflazione nell’eurozona.

De Cos, intervistato dal Financial Times, ha sottolineato come l’aumento dei tassi di interesse a lungo termine non sia legato a fattori interni, come cambiamenti nelle aspettative di inflazione per l’area dell’euro. Al contrario, è stato influenzato principalmente dalle dinamiche del mercato statunitense. Questo ha condotto alla conclusione che l’attuale livello dei tassi di interesse sia appropriato.

De Cos ha altresì osservato che il conflitto tra Israele e Hamas non contribuirà certamente a rafforzare la fiducia, i consumi o gli investimenti. Ha inoltre sottolineato che l’aumento del costo del denaro rende ancora più importante per i governi di iniziare a ridurre i deficit a partire dal prossimo anno.