DDL Capitali, l’analisi di IR Top Consulting

Il DDL Capitali, approvato dal Cdm, ha esteso la qualifica di investitore professionale di diritto privato anche agli enti previdenziali privati e privatizzati. Secondo l’Osservatorio PMI Euronext Growth Milan di IRTOP Consulting, il patrimonio delle Casse di Previdenza nel 2021 era di 107,9 miliardi di euro, con investimenti in azioni pari a 20,6 miliardi (19% del patrimonio totale). Applicando le regole dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) a lungo termine introdotte dalla legge n. 232 del 2016, l’investimento potenziale in azioni è stimato in 4,3 miliardi di euro.

In un’ipotesi conservativa, si stima che il 30% di questi 4,3 miliardi di euro possa essere destinato alle Small Cap del listino principale e del mercato EGM (escludendo le MID cap). In questo scenario, l’impatto potenziale sarebbe di 1,3 miliardi di euro, pari all’1,2% del patrimonio complessivo degli enti previdenziali. Questo dimostra come le nuove normative possano facilitare la crescita economica e favorire gli investimenti in aziende italiane di minori dimensioni, contribuendo allo sviluppo del mercato finanziario nazionale.