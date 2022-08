DBridge entra nel portafoglio di GELLIFY e Azimut Libera Impresa. L’operazione sottoscritta, da GELLIFY insieme al fondo di Azimut Libera Impresa SGR, permetterà al brand l’espansione strategica nel settore Financial Services.

DBridge è una digital platform che permette di integrare servizi non finanziari ad alto valore aggiunto negli ecosistemi dei Financial Services. Nel settore dei servizi finanziari la domanda di soluzioni innovative è in costante aumento. L’importante operazione di investimento in fase pre-seed realizzata sulla piattaforma DBridge, è avvalorata dalla volontà di offrire al mercato una tecnologia dedicata di servizi di natura non bancaria in grado di rispondere alle richieste e bisogni delle aziende a 360°. L’ingresso all’interno del nostro portafoglio è un importante passo per una crescita comune e per continuare il processo di innovazione già in atto nel comparto di riferimento” – dichiara Edoardo Guerrieri, Investment Manager di GELLIFY e parte del Comitato Investimenti del Fondo Azimut Digitech Fund.