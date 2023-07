Danone esplora opzioni legali contro la Russia

Secondo Reuters, Danone sta valutando le possibilità di intervento dopo che Mosca ha preso il controllo delle filiali russe del gruppo francese.

“Danone è in procinto di inviare una lettera al Cremlino e sta esaminando le vie legali possibili, ma in un paese di questo tipo, non è semplice far valere i propri diritti,” ha dichiarato la fonte citata dall’agenzia.

Secondo un decreto firmato dal Presidente Vladimir Putin domenica, le quote di proprietà straniera in Danone Russia, insieme alla quota della birreria Carlsberg in un produttore locale di birra, sono state messe sotto la “gestione temporanea” dell’agenzia di proprietà governativa Rosimushchestvo.

Secondo la fonte, Danone era vicina a raggiungere un accordo per la vendita della sua filiale russa, quando è stata annunciata la notizia del decreto.