d’Amico International Shipping: programma riacquisto azione proprie

d’Amico International Shipping ha riacquistato, nel periodo compreso tra il 21 agosto e il 25 agosto, 120.000 azioni proprie (corrispondenti allo 0,097% del capitale sociale) sul mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A., al prezzo medio ponderato di Euro 4,1287 per azione per un corrispettivo complessivo di Euro 495.441,13.

Alla data del 25 agosto 2023, DIS detiene numero 2.855.355 azioni proprie, corrispondenti al 2,30% del capitale sociale.

Gli acquisti sono stati eseguiti per il tramite dell’intermediario autorizzato Equita Sim S.p.A., in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 giugno 2023 e nel

rispetto dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società tenutasi in data 13 giugno 2023.