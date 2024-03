Daimler Truck: utile ante imposte a +39%, titolo sale del 13,5%

Le azioni di Daimler Truck hanno toccato un nuovo massimo storico venerdì, con un’impennata di oltre il 13,5% nelle prime contrattazioni.

Il produttore tedesco di autocarri ha registrato un utile ante imposte di 5,5 miliardi di dollari per il 2023, superiore del 39% rispetto ai 4,4 miliardi dell’anno precedente. Gli analisti si aspettavano un EBIT (utile prima delle imposte sul reddito) di 5,2 miliardi.

La società ha inoltre dichiarato che condurrà un buyback nel corso dei prossimi 24 mesi e ha proposto un dividendo di 1,9 euro per azione per il 2023, in aumento rispetto agli 1,3 euro dell’anno precedente.