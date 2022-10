Cyberoo sigla partnership strategica con Euro Informatica

Cyberoo, Pmi innovativa quotata sul Mercato EGM di Borsa Italiana e specializzata in cyber security per le imprese, ha siglato una partnership strategica con Euro Informatica per la la commercializzazione delle soluzioni evolute di cyber sicurezza MDR (Managed Detection & Response) di Cyberoo.

L’accordo permette a Cyberoo di consolidare la sua presenza nel Nord Italia, mentre Euro Informatica potrà aggiornare la proposta commerciale, grazie alla disponibilità dei servizi evoluti MDR.

“L’accordo con Euro Informatica rappresenta un ulteriore forte consolidamento delle nostre attività nel Nord Italia, in particolare nel Nord Est – ha dichiarato Davide Cignatta, Consigliere e Channel Development Director di Cyberoo –. Il fatto che abbiano scelto di arricchire la loro offerta di servizi gestiti con le nostre soluzioni evolute e innovative MDR conferma le crescenti necessità delle aziende di ripensare a 360° la gestione della cyber sicurezza e la bontà delle nostre soluzioni”.

“La partnership con Cyberoo – dichiara Massimiliano Destefanis, socio fondatore di Euro Informatica – conferma l’ascolto e l’attenzione continua alle esigenze dei clienti che sempre più ci richiedono servizi tempestivi di protezione dalle minacce cyber, servizi e protezione che con l’accordo con Cyberoo saremo in grado di estendere in modalità 24/7 e, di conseguenza, ulteriormente migliorare le nostre capacità di presidio.”