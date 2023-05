Cyberoo e Bnp Paribas Leasing Solutions insieme per cyber security Pmi

Cyberoo, specializzata in cyber security per le imprese, ha avviato una collaborazione con BNP Paribas Leasing Solutions per la locazione operativa e il finanziamento di CSI (Cyber Security Intelligence) e Cypeer, due tra le principali soluzioni di cyber security evoluta, di proprietà Cyberoo, destinate alla sicurezza informatica aziendale.

L’opzione della locazione operativa e del finanziamento consentirà soprattutto alle piccole e medie imprese di poter accedere a soluzioni di cyber security evoluta di medio termine, con un prezzo bloccato per tre anni, mediante pagamento di canoni mensili o trimestrali.

La nuova soluzione messa in campo in collaborazione con BNP Paribas Leasing Solutions risponde così alla necessità delle aziende di poter di fatto rateizzare il pagamento dei servizi per la sicurezza informatica a copertura pluriennale.