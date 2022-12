Cyberoo: boom di contratti in Toscana

Continua la corsa del made in Italy nella cyber sicurezza. Cyberoo, specializzata in cyber security per le imprese, si appresta infatti a chiudere l’anno con un vero e proprio boom di nuovi contratti siglati in Toscana, con grandi aziende e in diversi settori: industria cartaria, settore energia, fashion, sportswear e nautica.

Gli accordi siglati tramite i partner Ergon e Npo Torino prevedono la protezione delle postazioni h24, 365 giorni l’anno, con diverse soluzioni innovative ed evolute di cyber sicurezza MDR (Managed Detection & Response).

Molto richiesto in particolare il nuovo servizio di automatic remediation “Cypeer Sonic”, in grado di rendere più facile il processo di mitigazione delle minacce e autorizzare decisioni in autonomia in caso di rischio. Funzionalità che permette operazioni di bonifica anche senza l’intervento di un operatore.

“Stiamo andando molto forte. Le nostre soluzioni continuano a conquistare nuovi importanti clienti – ha dichiarato Veronica Leonardi, Executive Board Member e CMO di Cyberoo –. Siamo in chiusura d’anno e contratti come questi, ottenuti grazie al lavoro meraviglioso dei nostri partner, ci danno grande fiducia. Ci aspettiamo molti contratti ancora”.