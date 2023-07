Cy4Gate e Reco 3.26: accordo su cyber sicurezza

Cy4Gate, azienda di spicco nel settore della cyber intelligence e sicurezza quotata su Euronext STAR Milan, ha recentemente siglato un accordo strategico con Reco 3.26. Quest’ultima è una società altamente specializzata nell’Image Recognition e Video Analysis, fornendo soluzioni innovative a enti sia pubblici che privati.

L’accordo prevede che Reco 3.26 fornisca a Cy4Gate tecnologie avanzate di riconoscimento di immagini. Queste verranno integrate da Cy4Gate nelle proprie soluzioni come valore aggiunto, con l’intento di arricchire ulteriormente le proprie capacità tecniche. Un’importante marcia in più per migliorare e ottimizzare le prestazioni delle sue soluzioni.