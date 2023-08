Cy4Gate e Jakala uniscono forze per la piattaforma ProntoCyber

In una recente nota della società di cybersecurity Cy4Gate, quotata all’Euronext Growth Milan, è stato annunciato un importante sviluppo nel settore della cybersecurity. Cy4Gate, in collaborazione con Jakala, azienda di trasformazione tecnologica controllata dai fondi Ardian, ha avviato lo sviluppo di ProntoCyber, una piattaforma e-commerce innovativa per la cybersecurity.

ProntoCyber è una piattaforma e-commerce pensata per rispondere alle esigenze di sicurezza informatica di professionisti, piccole e medie imprese e grandi imprese. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nel settore della cybersecurity, sottolineando l’impegno costante delle due società nel fornire soluzioni efficaci ed efficienti.

La collaborazione tra Cy4Gate e Jakala rappresenta un esempio di come le aziende possano unire le loro forze per sviluppare soluzioni innovative. Questa partnership promette di portare grandi benefici a tutti coloro che operano nel settore della cybersecurity e di apportare significativi miglioramenti nella protezione delle informazioni digitali.