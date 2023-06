Cy4gate: contratto con clienti istituzionali esteri per €5,4 mln

Cy4gate, attiva nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360°, ha siglato un importante contratto estero per la fornitura dei sistemi di Cyber Intelligence. Il valore complessivo del contratto acquisito ammonta a € 5,4 milioni per la durata di 12 mesi.

Il gruppo CY4GATE, potendo contare sulle sinergie di prodotto e tecnologiche che derivano dalle recenti acquisizioni, consolida la sua presenza non solo sul mercato nazionale ma anche sui mercati esteri, con l’acquisizione di clienti particolarmente esigenti e diversificati per necessità operative. Il contratto permetterà di migliorare e rafforzare le capacità tecnologiche e quindi irrobustire le performance dei prodotti venduti per rendere ancor più funzionale ed efficiente la user experience.