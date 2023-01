Cy4gate: Acquista il 55,33% della francese Diateam per 5,5 mln

Cy4gate, società attiva nel mercato cyber a 360°, ha sottoscritto il closing per l’acquisto del 55,33% di Diateam, società francese specializzata nel design, sviluppo e realizzazione di sistemi avanzati per il testing, validazione e training nel dominio della cyber security, per clienti governativi e corporate.

Il prezzo, pari a € 5,54 milioni, è stato concordato sulla base di un Enterprise Value pari a circa €10 milioni ed include un earn-out sulla base di Ebitda e Pfn del 2022 di Diateam. Cy4Gate ha corrisposto circa 3,32 milioni e il restante importo sarà corrisposto entro la fine del 2023 sulla base del raggiungimento di target economico-finanziari.

Il contratto di cessione prevede inoltre accordi di Put e Call esercitabili nel triennio 2024 – 2026 al fine di permettere a Cy4Gate di acquisire il 100% del capitale di Diateam.

L’investimento in Diateam si prefigge non solo di arricchire il portafoglio prodotti di cyber security dell’azienda per porsi come qualificato centro di competenza europeo del settore ma di consolidare altresì il Gruppo anche al di fuori del mercato nazionale grazie alle opportunità di upselling e cross-selling che ne potranno derivare.