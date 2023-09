CVC Capital Partners acquisisce maggioranza DIF Capital

CVC Capital Partners, società di private equity europea, ha acquisito una quota di maggioranza in DIF Capital Partners. L’accordo, che si traduce in un investimento di circa 1 miliardo di euro tra contanti e azioni, segna una significativa espansione di CVC nel settore delle infrastrutture, uno dei più attivi nel campo delle transazioni.

DIF Capital Partners, con sede ad Amsterdam, apporterà 16 miliardi di euro di attività in gestione e 225 dipendenti distribuiti in 11 uffici tra Europa, Nord America e Australia, con un focus su transazioni di mid-market. Nel corso dell’anno, DIF ha annunciato investimenti in una rete di fibra ottica finlandese, una società di energia geotermica canadese e diverse altre attività, tra cui la fornitura di energia termica nel Regno Unito.

L’accordo aumenterà le attività sotto gestione di CVC, già una delle più grandi società di private equity in Europa, a circa 177 miliardi di euro.

CVC ha inoltre promesso di acquisire la quota rimanente in DIF nel tempo. DIF manterrà il suo marchio attuale e l’indipendenza nelle sue decisioni di investimento sotto la guida dell’attuale CEO, Wim Blaasse, e dei suoi partner attuali.