CrowdFundMe e la controllata Trusters raccolgono oltre €39 mln nel 2022

La piattaforma di Crowdinvesting CrowdFundMe e la controllata Trusters, operante come piattaforma di investimenti immobiliari, hanno diffuso i principali risultati integrati relativi al 2022.

Il gruppo, complessivamente, ha raccolto oltre 39 milioni di euro nel 2022. Un risultato che ha portato gli investimenti totali effettuati sulle piattaforme di CrowdFundMe e Trusters a oltre 129 milioni.

Nel 2022, inoltre, a fronte di 119 campagne lanciate, il numero di investimenti ha superato quota 18.000.

L’acquisizione della maggioranza di Trusters, perfezionata lo scorso novembre, è volta a rafforzare la presenza sul mercato della finanza alternativa, creare importanti sinergie e ampliare l’offerta di prodotti finanziari per la costruzione di un portafoglio diversificato.

Il gruppo CrowdFundMe offre una variegata gamma di opportunità d’investimento: Equity Crowdfunding (investimenti in startup e PMI), Real Estate Crowdfunding (investimenti equity in ambito immobiliare), Minibond (strumenti obbligazionari per PMI) e Lending Crowdfunding immobiliare (investimenti in operazioni immobiliari).

Nel 2023, con la progressiva ottimizzazione dell’unione tra CrowdFundMe e Trusters, il gruppo prevede di implementare significative sinergie sia lato ricavi che lato costi. Tra gli obiettivi vi è anche la crescita dei principali KPI e, in particolare, l’aumento della raccolta complessiva e l’ampliamento della base investitori, grazie alle opportunità offerte dalla finanza alternativa, le cui performance non sono collegate all’andamento dei mercati borsistici tradizionali.