Criptovalute: Bitcoin balza del 5% a oltre 28mila dollari

Le criptovalute sono balzate oggi mentre le preoccupazioni degli investitori per il settore bancario statunitense sono tornate a crescere, con la First Republic Bank che lotta per evitare un altro crollo.

Il Bitcoin è balzato del 5% a 28.974,00 dollari, secondo Coin Metrics. Questo ha contribuito a sollevare l’Ether che è avanzato del 4% a 1.913,05 dollari. Entrambe le criptovalute sono ancora al di sotto dei livelli chiave , rispettivamente di 30.000 e 2.000 dollari, raggiunti due settimane fa per la prima volta dall’anno scorso.