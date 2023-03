Criptovalute: Binance blocca i depositi e i prelievi a seguito di problemi tecnici

La borsa di criptovalute Binance ha sospeso i depositi e i prelievi sulla sua piattaforma a causa di problemi tecnici che interessano il trading spot, ha dichiarato l’amministratore delegato Changpeng Zhao in un tweet. “L’analisi iniziale indica che il motore di corrispondenza ha riscontrato un bug su un ordine di trailing stop”, ha detto in un tweet, aggiungendo che la pausa nei depositi e nei prelievi era una procedura operativa standard. La scorsa settimana Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha dichiarato che interromperà i depositi e i prelievi in sterline, un mese dopo aver cessato i trasferimenti in dollari.

La cessazione dei trasferimenti di valuta tradizionale arriva nel contesto di un crescente giro di vite sulle criptovalute da parte delle autorità statunitensi. Reuters ha già riferito che il Dipartimento di Giustizia sta indagando su Binance per sospetto riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni.