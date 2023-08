Cripto: FTX sceglie Galaxy per gestire i suoi asset digitali

La criptoborsa, ora fallita, FTX ha assunto la società statunitense Galaxy come consulente per la copertura e la vendita delle sue partecipazioni in criptovalute, secondo quanto dichiarato in tribunale nella tarda serata di mercoledì.

La copertura di bitcoin ed ether fornirà un mezzo per ridurre l’esposizione di FTX a movimenti di prezzo avversi prima della loro vendita, si legge nel documento.

Galaxy, di proprietà dell’investitore miliardario Mike Novogratz, contribuirà anche a “mettere in gioco” la criptovaluta di FTX, un processo in cui la criptovaluta viene prestata per convalidare le transazioni blockchain, guadagnando interessi nel processo.