Cripto: FMI e autorità definiscono tabella marcia per nuove misure

Giovedì i regolatori finanziari globali e il Fondo Monetario Internazionale hanno definito una tabella di marcia per coordinare le misure che impediscano ai criptoasset di minare la stabilità macroeconomica e finanziaria.

In un documento, il Financial Stability Board, l’organo di vigilanza sui rischi del G20, e il Fondo Monetario Internazionale hanno dichiarato che tali rischi sono esacerbati dal mancato rispetto delle leggi esistenti in alcuni casi.

Molti dei benefici dichiarati dai criptoasset, come pagamenti transfrontalieri più economici e veloci e una maggiore inclusione finanziaria, devono ancora maturare, ha aggiunto il documento.