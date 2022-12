Credit Suisse: principe ereditario saudita interessato a investire nell’unità investment banking – WSJ

Gli investitori, tra cui il principe ereditario dell’Arabia Saudita e un private equity statunitense gestito da un ex ceo di Barclays, hanno mostrato interesse a investire 1 miliardo di dollari o più nella nuova unità di investment banking del Credit Suisse. Il rumor riportato ieri dal Wall Street Journal indica la possibilità che il principe ereditario Mohammed bin Salman investa circa 500 milioni di dollari per sostenere la nuova unità CS First Boston (CSFB) anche se la banca non ha ancora ricevuto una proposta formale da nessuna entità saudita.

Un ulteriore sostegno finanziario potrebbe provenire da investitori statunitensi, tra cui Atlas Merchant Capital dell’ex capo di Barclays Bob Diamond.