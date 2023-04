Credit Suisse, presidente Axel Lehmann : "Sono veramente dispiaciuto"

Al via l’assemblea annuale del Credit Suisse. A prendere la parola il presidente Axel Lehmann che si è detto “veramente dispiaciuto” per il crollo che ha portato alla controversa acquisizione della banca da parte di UBS. “È un giorno triste per voi e anche per noi. Posso capire l’amarezza, la rabbia e lo shock di tutti coloro che sono delusi, sopraffatti e colpiti dagli sviluppi”, ha detto Lehmann all’assemblea annuale della banca, la prima dopo il salvataggio da parte di UBS. “Mi scuso per non essere stati in grado di arginare la perdita di fiducia accumulata negli anni e per avervi deluso”.

La presenza della polizia nella sede dell’assemblea si è fatta sentire fin dalle prime ore, quando manifestanti e azionisti hanno iniziato ad arrivare in massa, sperando di ottenere risposte e responsabilità dopo la scomparsa dell’istituto svizzero di 167 anni.