Credit Suisse: perdita I trimestre pre-tax per 1,3 miliardi di franchi

24/04/2023 08:48

Borse asiatiche prevalentemente negative e futures Usa in ribasso dopo la settimana in rosso di Wall Street e in attesa di nuove trimestrali Usa. Attesi al varco dei mercati azionari mondiali gli utili, in particolare, delle Big Tech Usa Alphabet, Microsoft, Amazon e Meta. La scorsa settimana i principali indici azionari Usa hanno riportato un […]