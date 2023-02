Credit Suisse: maxi perdita di 7,3 miliardi di franchi nel 2022, rosso di 1,4 mld in IV trimestre

Il colosso bancario svizzero Credit Suisse ha sofferto una forte perdita di bilancio a causa dei costi sostenuti per il processo di ristrutturazione che continua a portare avanti.

Nel quarto trimestre del 2022, la perdita netta di Credit Suisse è stata pari a 1,4 miliardi di franchi svizzeri, peggiore delle stime degli analisti, che avevano previsto una perdita netta attribuibile agli azionisti di 1,32 miliardi di franchi.

Nell’intero 2022, Credit Suisse ha riportato una perdita di 7,3 miliardi di franchi.

La banca ha continuato ad assistere a rilevanti flussi in uscita che, su base netta, sono stati pari a 110,5 miliardi, per un totale nel 2022 di flussi in uscita del valore di 123,2 miliardi, rispetto ai flussi in entrata di 30,9 miliardi nel corso del 2021.

Fuga soprattutto dalla divisione di wealth management, dove i flussi in uscita , che si sono concentrati soprattutto nel quarto trimestre dell’anno, sono ammontati a 95,7 miliardi.