Credit Suisse: banchieri chiedono di congelare i tagli ai posti di lavoro

L’Associazione svizzera dei dipendenti bancari (SBPV) ha chiesto, in una lettera aperta al Parlamento del Paese, che i tagli ai posti di lavoro previsti nell’ambito della loro fusione d’emergenza devono essere congelati.

Il direttore generale della SBPV, Natalia Ferrara, ha scritto ai legislatori per chiedere di prendere in considerazione il personale colpito dal crollo del Credit Suisse e di bloccare qualsiasi perdita di posti di lavoro fino alla fine del 2023. “Vi chiediamo di sostenere la nostra richiesta di congelare i licenziamenti entro la fine del 2023 in Parlamento”, ha scritto Ferrara nella lettera pubblicata lunedì dal quotidiano Blick. “I politici non devono sottrarsi alle loro responsabilità”, ha aggiunto. Oggi il Parlamento svizzero si riunirà in sessione straordinaria per discutere del salvataggio del Credit Suisse, sponsorizzato dallo Stato, avvenuto il mese scorso.