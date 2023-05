Credit Agricole: trimestre da record per l’investment banking

L’attività di investment banking di Credit Agricole ha registrato una performance record nel primo trimestre 2023, trainata dal trading nel comparto del debito.

I ricavi da reddito fisso, materie prime e valute sono aumentati del 42% nei primi tre mesi dell’anno, registrando una performance migliore rispetto ai peers in un periodo difficile per le contrattazioni. La performance ha contribuito a registrare entrate record per la unit di corporate e investment banking della banca.

L’attività di trading di Credit Agricole ha beneficiato della ripresa dei mercati primari del credito e della domanda di prodotti di hedging, in un trimestre caratterizzato dall’incertezza sulla traiettoria dei tassi di interesse e dai timori di recessione. I ricavi del reddito fisso degli istituti di credito di Wall Street sono diminuiti in media dell’1% nel trimestre.

La banca francese ha avvertito che potrebbe non essere in grado di ripetere la stessa performance di trading nel periodo in corso.

“Oggi c’è una sorta di rallentamento”, ha detto il vice amministratore delegato Xavier ai giornalisti. “Con la diminuzione della volatilità del mercato, diminuiscono anche le esigenze di copertura dei nostri clienti.”