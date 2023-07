Credit Agricole Italia e CDP: accordo da 34 milioni per il Gruppo Andriani

Crédit Agricole Italia, in qualità di banca agente, e Cassa Depositi e Prestiti, con il supporto parziale della Garanzia di SACE, hanno sottoscritto un nuovo accordo da 34 milioni a favore del Gruppo Andriani. Questo accordo rappresenta un importante passo avanti per l’azienda, permettendo l’attuazione di importanti progetti di investimento.

Tra questi progetti figura un importante investimento in Canada, con la costruzione di un nuovo sito produttivo. Questa mossa, in linea con la strategia di internazionalizzazione del Gruppo Andriani, contribuirà a migliorare il posizionamento competitivo del Gruppo nel mercato del Nord America. Il potenziamento della capacità produttiva sarà accompagnato dalla creazione di nuovi posti di lavoro, a ulteriore conferma dell’impegno dell’azienda nel contribuire al benessere economico delle aree in cui opera.