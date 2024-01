Crédit Agricole Italia conclude ‘in modo brillante’ emissione Green Covered bond da 500 milioni

Crédit Agricole Italia conclude ‘in modo brillante’ emissione bond bancario garantito Bancaria Garantita (OBG) da 500 milioni.

Crédit Agricole Italia ha annunciato di aver “concluso in modo brillante la prima emissione dell’anno di un’Obbligazione Bancaria Garantita (OBG) in formato Green sul mercato italiano”.

Nel comunicato si legge che, dopo essersi confermato la prima banca italiana in assoluto ad emettere un Green Covered Bond, Crédit Agricole haconfermato il proprio impegno in ambito ambientale con una nuova emissione per un controvalore totale di 500 milioni di euro.

L’emissione ha raccolto ordini per quasi 5 miliardi, a dimostrazione dell’apprezzamento degli investitori per Crédit Agricole Italia e per il formato Green.

L’emissione del bond, con una scadenza di oltre 9 anni, rappresenta l’emissione OBG più lunga a partire dalla riapertura del segmento – lo scorso giugno 2023 – a seguito dell’implementazione della nuova direttiva Europea.

L’operazione è stata annunciata il 09 gennaio alle 12:39 e, il giorno seguente, alle 9:04 il book è stato aperto con guidance iniziale compresa in un range tra mid swap +105bps e +110bps; nel corso della mattinata sono rapidamente pervenuti circa 200 ordini fino a raggiungere un controvalore pari a quasi 10 volte l’offerta; lo spread finale è stato fissato a MS +90 bps.

Crédit Agricole ha reso noto che i proventi dell’emissione saranno finalizzati a finanziare e/o rifinanziare un pool di mutui ipotecari residenziali erogati per l’acquisto di immobili ad elevata efficienza energetica e selezionati in linea ai rinnovati e più ambiziosi obiettivi di Finanza Verde del Gruppo secondo quanto espresso nel Green Bond Framework aggiornato a novembre 2023.

L’emissione del bond da 500 milioni di euro con durata ‘long 9 anni’ (scadenza 15/07/2033) avrà una cedola annua lorda di 3,5%: pari a circa 20 bps sotto il rendimento del BTP di durata residua analoga.

Il collocamento è stato curato da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di Global Coordinator ed ESG Structuring Advisor e con joint bookrunner Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Banco Santander S.A., IMI – Intesa Sanpaolo, Natixis S.A., Raiffeisen Bank International AG ed UniCredit Bank AG.

Si prevede un rating pari a Aa3 da parte di Moody’s.