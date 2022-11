Credit Agricole: cala del 9,5% a/a l’utile netto nei primi nove mesi, in Italia ricavi per €28,7 mld. Titolo in calo del 4,91%

In borsa andamento negativo per Credit Agricole che al momento si trova in calo del 4,91% dopo aver presentato i conti trimestrali. In particolare, la Banca nei primi nove mesi del 2022 ha realizzato un utile netto stated si è attestato a 6,1 miliardi di euro, con un decremento del 9,5% rispetto a quanto ottenuto nel medesimo periodo del 2021.

Il gruppo francese nel solo terzo trimestre ha registrato un utile netto stated di 2.004 milioni di euro, con un decremento del 9,8% rispetto al medesimo trimestre del 2021.

In Italia Credit Agricole vanta oltre 5 milioni di clienti (suo secondo mercato domestico) ha realizzato un utile netto reported di 6,64 mld di euro con ricavi pari a 28,7 miliardi di euro. Sempre in Italia il gruppo Credit Agricole nei primi nove mesi ha ottenuto un risultato netto aggregato a 877 mln di euro, con un incremento del 12% rispetto lo stesso periodo dell’anno scorso.