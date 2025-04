Credit Agricole, arriva il via libera della Bce: può salire fino al 19,9% di Banco Bpm

La Banca centrale europea (Bce) ha autorizzato Credit Agricole a salire fino al 19,9% di Banco Bpm. Lo si apprende in una nota della banca francese nella quale si indica che ieri la Bce ha autorizzato Credit Agricole a superare la soglia del 10% del capitale di Banco Bpm e quindi di detenere una partecipazione fino al 19,9%”. Come evidenziato nel comunicato dello scorso 6 dicembre, “l’aumento della partecipazione è coerente con la strategia di Credit Agricole come investitore di lungo termine e partner di Banco Bpm” e ha precisato che “non intende lanciare un’offerta pubblica di acquisto sul capitale di Banco Bpm”.