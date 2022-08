Credem lancia “What’s New” per inserire entro fine anno 20 giovani consulenti finanziari

La rete di consulenti finanziari Credem ha avviato un progetto chiamato “What’s New” con l’obiettivo di affiancare i giovani nell’accesso alla professione di consulente finanziario. In particolare lo scopo della rete guidata da Moris Franzoni è di inserire entro fine anno 20 giovani professionisti.

Nell’ambito del progetto, ai giovani professionisti saranno erogate 40 ore pro capite di formazione specifica finalizzata alla preparazione dell’esame per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari. I giovani aspiranti consulenti finanziari saranno costantemente affiancati da un tutor e avranno nella fase di avvio dell’attività un sostegno anche dal punto di vista economico.

Infine, come riporta la nota societaria, l’attività formativa del progetto è stata organizzata in collaborazione con Exponential, società specializzata nella formazione per il settore della consulenza finanziaria.