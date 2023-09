Credem: invito ai portatori di obbligazioni per adesione e nuova emissione

In data odierna, Credito Emiliano ha annunciato l’invito rivolto ai portatori delle sue obbligazioni, denominate “€500,000,000 1.50% Fixed to Floating Rate Callable Senior Non-Preferred”. Queste obbligazioni, emesse per un valore nominale di 500 milioni di euro e con scadenza ad ottobre 2025, sono ora invitate ad aderire all’offerta lanciata per un importo massimo di 200 milioni di euro.

L’offerta, che rientra in una strategia proattiva di gestione delle passività da parte dell’Offerente, ha una scadenza fissata per le ore 17 del 25 settembre 2023. Questo movimento è una parte essenziale della strategia finanziaria della banca, volta a gestire efficacemente le sue passività.

Inoltre, nell’ambito del suo Programma EMTN di 5 miliardi di euro, Credito Emiliano ha in progetto di emettere nuove obbligazioni. Queste saranno denominate “Fixed to Floating Rate Senior Preferred Social”, emesse in euro e con scadenza a marzo 2030. L’obiettivo è quello di offrirle a investitori qualificati. Le Nuove Obbligazioni saranno emesse come obbligazioni social, seguendo i termini del Green, Social and Sustainability Bond Framework dell’Offerente. Questi strumenti prevedono l’assegnazione di un rating da parte delle agenzie di rating e saranno quotate sul Listino Ufficiale della Irish Stock Exchange, operante come Euronext Dublin.