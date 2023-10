Crac FTX: Sam Bankman-Fried sarà processato con l’accusa di aver rubato miliardi ai suoi clienti

Sam Bankman-Fried sarà processato con l’accusa di aver sottratto miliardi di dollari ai clienti del suo exchange di criptovalute FTX a partire da martedì, quasi un anno dopo il crollo della società che ha sconvolto i mercati e macchiato la sua reputazione.

I procuratori federali affermano che il 31enne ex miliardario ha sottratto miliardi di dollari ai clienti di FTX dalla sua fondazione nel 2019 fino al fallimento del novembre 2022 per sostenere il suo hedge fund Alameda Research, acquistare proprietà di lusso e donare più di 100 milioni di dollari a candidati politici statunitensi. Il processo dovrebbe durare fino a sei settimane. Saranno presenti le testimonianze di tre ex membri della cerchia di Bankman-Fried che si sono dichiarati colpevoli di frode e hanno accettato di collaborare con l’ufficio del Procuratore di Manhattan.