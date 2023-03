CP7 e The Innovation Trust: cedute 5,5 milioni di azioni di Intercos

Chiusa con successo l’operazione di accelerated bookbuilding promossa da CP7 Beauty LuxCo, società controllata da L Catterton e The Innovation Trust, società controllata da Ontario Teachers’ Pension Plan Board in Intercos.

CP7 e Innovation hanno ceduto a investitori istituzionali in aggregato 5,5 milioni di azioni ordinarie detenute in Intercos, in proporzioni uguali dai Soci Venditori, corrispondenti a circa il 5,7% del capitale sociale, al prezzo di 13,25 Euro per azione. Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa Euro 73 milioni. Il regolamento dell’operazione è previsto in data 31 marzo 2023.