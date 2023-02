Covivio: ricavi record e utili +5% nel 2022

Covivio ha chiuso il 2022 con ricavi consolidati per 968 milioni di euro, di cui 633 di pertinenza del Gruppo, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente e del 12,7% a perimetro costante, e un risultato netto ricorrente (EPRA Earnings rettificato) in crescita del 5% a 430 milioni.

Prosegue la crescita dei canoni di locazione a perimetro costante sia per immobili a uso ufficio (+5,2%) sia per quelli a uso residenziale in Germania (+3,1%). Anche i ricavi degli Hotel nel secondo semestre superano i livelli del 2019 (+64,3% a perimetro costante rispetto all’anno precedente).

Con un patrimonio a 26 miliardi (17 miliardi la quota di pertinenza del Gruppo), stabile a perimetro costante, il Gruppo ha registrato nel 2022 485 mln di euro di nuovi accordi vincolanti di vendita firmati, al di sopra dei valori del 2021 e 711 mln di euro di vendite realizzate.

Inoltre, ha ricevuto 1,1 mld di euro di finanziamenti nel 2022, principalmente green, di cui 0,9 mld di euro nel 2° semestre.

Il Gruppo evidenzia una riduzione dell’indebitamento netto di 220 mln di euro, e un LTV del 39,5%.

Covivio si è posta l’obiettivo di raggiungere 1,5 mld di euro di vendite entro la fine del 2024. Infine, il Cda ha proposto di mantenere il dividendo a 3,75 euro per azione.

“Nel 2022, Covivio raccoglie i frutti della sua strategia, con una crescita record dei ricavi e un aumento del 5% degli utili, un patrimonio certificato al 93% e un’elevata soddisfazione dei clienti. Fiduciosi nella nostra capacità di adattarci in modo efficace, ci stiamo preparando per il futuro. Gli adeguamenti annunciati alla fine del 2022 per rispondere al nuovo contesto sono in corso di attuazione, in particolare con 200 milioni di euro di vendite negoziate alla fine dell’anno. Continueremo quindi a beneficiare della solidità del modello di Covivio basato su diversificazione, centralità, immobili sostenibili e approccio client centric”, dichiara Christophe Kullmann, Amministratore Delegato di Covivio.