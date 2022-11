Corea del Sud: Bank of Korea allenta ritmo rialzi tassi come da attese

La Bank of Korea – banca centrale della Corea del Sud – ha annunciato di aver alzato i tassi di interesse di 25 punti base, al 3,25%. La stretta monetaria è stata di intensità minore rispetto a quella precedente, come da attese, in un contesto di rallentamento della crescita del Pil sudcoreano. Nel mese di ottobre, l’inflazione misurata dall’indice dei prezzi al consumo è salita in Corea del Sud del 5,7%, molto oltre il 2% del target della banca centrale guidata dal governatore Rhee Chang-yong.